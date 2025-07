Sorpresa nelle semifinali femminili di Wimbledon: out la Sabalenka, in finale ci sarà la sfida tra Swiatek e Ansimova.

In attesa dell’ennesimo capitolo della saga Sinner-Djokovic, il nuovo episodio andrà in scena domani sul Court Centre di Wimbledon dopo l’incontro tra Alcaraz e Fritz, oggi si sono disputate le due semifinali femminili.

Da una parte, il tabellone ha previsto la sfida tra la Bencic e la Swiatek. Dall’altra, quella tra la Sabalenka – numero 1 WTA – e l’Ansimova. In finale, sorprendentemente, non ci sarà la numero uno del ranking che ha perso in tre set contro la tennista statunitense che in finale affronterà la Swiatek.

Wimbledon, Swiatek-Ansimova sarà la finale femminile: i resoconti delle semifinali

Non sono mancate le sorprese nel giovedì di Wimbledon. Nel primo pomeriggio, sono scese in campo la Sabalenka e l’Ansimova nella prima delle due semifinali del Championships. A sorpresa, ad avere la meglio è stata la tennista statunitense che ha vinto il primo e il terzo set 6-4. Non è bastato il 6-4 della Sabalenka nel secondo set per ribaltare le sorti dell’incontro.

Meno combattuto, invece, è stato l’altro incontro tra la Bencic e la Swiatek, che ha visto vincitrice la tennista polacca in due set (6-2, 6-0). In finale, in programma sabato pomeriggio, dunque si sfideranno Ansimova e Swiatek.