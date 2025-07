Domani, venerdì 11 luglio, Italia-Spagna chiuderà la fase a girone dei Campionati Europei di calcio femminile per le Azzurre del ct Soncin.

Manca sempre meno all’attesissimo appuntamento per la Nazionale femminile italiana che chiuderà la fase a gironi degli Europei di calcio femminile contro la Spagna campione. Il match andrà in scena venerdì (ore 21, diretta su Rai 2) allo stadio ‘Wankdorf’ di Berna.

Un impianto che fu il teatro del cosiddetto ‘Miracolo di Berna’, così viene ricordata la finale del Mondiale del 1954 vinta a sorpresa dalla Germania Ovest contro la corazzata ungherese – la ‘squadra d’oro’ – guidata da Puskas, Hidegkuti e Bozsik.

L’obiettivo dell’Italia, guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin, è quello di centrare la qualificazione ai quarti di EURO 2025 nella sfida con l’avversaria più titolata degli ultimi anni.

Alle Azzurre potrebbe bastare anche un pareggio (con una sconfitta sarà decisivo il risultato del Portogallo), ma sotto la guida del Ct hanno dimostrato di potersela giocare alla pari anche contro le Furie Rosse, bloccate sullo 0-0 nell’amichevole dello scorso ottobre e battute 3-2 nella gara disputata nel dicembre 2023 a Pontevedra.

Le dichiarazioni di Oliviero

“Non è spavalderia ma non abbiamo alcuna paura – ha dichiarato Elisabetta Oliviero in conferenza stampa – rispettiamo moltissimo la Spagna, che è una formazione fortissima, ma come sempre entreremo in campo per divertirci e fare il nostro gioco. Loro hanno punti deboli come tutti e li stiamo studiando con attenzione. Ci saranno momenti in cui dovremo soffrire e ne usciremo aiutandoci l’un l’altra, come abbiamo sempre fatto”.

La 27enne di Pompei, a un passo dal raggiungere le 10 presenze in Nazionale, ha parlato della sfida contro il Portogallo, terminata 1-1. “Eravamo vicinissime al traguardo, ma probabilmente si è trattato solo di una tappa, una piccola delusione per come si era messo l’incontro, che ci porterà a vivere questi giorni con ancora più voglia e determinazione. Siamo intenzionate a rimanere attaccate al nostro sogno e lotteremo tutte insieme per riuscirci”.

Oggi, alle 17.45 nella sala stampa dello stadio (venduti oltre 30mila biglietti, si va verso il tutto esaurito) è in programma la conferenza stampa della vigilia.

CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA DEL GRUPPO B

PRIMA GIORNATA (3 LUGLIO)

Belgio-Italia 0-1

Spagna-Portogallo 5-0

SECONDA GIORNATA (7 LUGLIO)

Portogallo-Italia 1-1

Spagna-Belgio 6-2

Classifica: Spagna 6 punti, Italia 4, Portogallo 1, Belgio 0

TERZA GIORNATA (11 LUGLIO)

Ore 21 (Berna, diretta su Rai 2): ITALIA-Spagna

Ore 21 (Sion): Portogallo-Belgio