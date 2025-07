L’Italia del volley batte la Serbia in Nations League: le azzurre di Julio Velasco sono un rullo compressore.

Per un’Italia che non ne vuole proprio sapere di carburare, quella di calcio maschile, ce n’è un’altra che è diventata un’eccellenza nel suo sport: l’Italia del volley femminile di Julio Velasco.

Le azzurre, impegnate in Nations League, hanno battuto anche la Serbia per 3-0 (25-17; 26-24; 25-20). Per le ragazze del ct Velasco, è il decimo successo – in altrettanti incontri ufficiali disputati – nell’anno solare 2025 e il 24esimo consecutivo dal 2 giugno 2024.

Nations League, l’Italia vince 3-0 contro la Serbia: il resoconto del match e i prossimi impegni

Le campionesse olimpiche in carica hanno piegato in tre set la Serbia nella seconda partita della terza settimana della Volleyball Nations League. Le azzurre all’Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi) hanno regolato la Serbia soffrendo solo nel secondo parziale. Tra le ragazze di Velasco, la miglior realizzatrice è stata Paola Egonu con 17 punti.

L’Italia, imbattuta in quest’edizione della Nations League, è già qualificata alle Finals della competizione che si disputeranno a Lodz (Polonia) dal 23 al 27 luglio. Prima di volare nell’Europa dell’est, le azzurre scenderanno nuovamente in campo ad Apeldoorn contro la Turchia – sabato alle 19 – e contro i Paesi Bassi, domenica alle 16.