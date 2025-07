Si avvicina quella che sarebbe una storica ‘trasferta’ all’estero per una gara del campionato di Serie A: Milan-Como potrebbe disputarsi a Perth.

Parere positivo del Consiglio Federale alla richiesta della Lega di A di disputare Milan-Como a Perth. Si avvicina quindi quella che sarebbe una storica ‘trasferta’ all’estero per una gara del campionato di Serie A, tenendo conto del fatto che la complessa procedura autorizzativa prevede anche il via libera formale da parte della federazione australiana, della UEFA, dell’Asian Football Federation e della FIFA.

Respinto il ricorso della Salernitana

Dalla Serie A alla Serie B, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Salernitana contro Lega B, FIGC e CONI per l’annullamento dei provvedimenti legati al rinvio dei play-out del campionato cadetto per il caso Brescia: “Siamo chiaramente soddisfatti – ha dichiarato il presidente Gabriele Gravina a margine del Consiglio – perché è una decisione che conferma la correttezza del nostro operato. Ci dispiace il mancato risultato per una piazza importante come Salerno, ma le norme sono queste e ci atteniamo al rispetto delle regole”.