E’ terminata la qualificazione su 36 buche medal con le formazioni azzurre del golf ammesse tutte nel primo girone di match play dei campionati Europei.

Ai Campionati Europei a squadre è terminata la qualificazione su 36 buche medal con le formazioni azzurre ammesse tutte nel primo girone di match play. Gli Amateur, le Ladies e le Girls potranno competere per il titolo, mentre i Boys si sono procurati la chance per tornare in Division 1.

European Ladies’ Team Championship: azzurre settime

L’Italia ha concluso la qualificazione al settimo posto con 721 (364 357, +21) colpi e ha avuto accesso al primo giro girone. In Francia, sul percorso del Golf de Chantilly (par 70), a Vineuil-Saint-Firmin, competeranno per il titolo anche la Spagna, prima con 699 (-1), che ha preceduto nell’ordine Francia (702, +2), Svezia (711, +11), Germania (713, +13), campione in carica, Galles 715 (+15), Irlanda (719, +19) e dall’Inghilterra (721, +23) ottava.

Questi gli score di giornata: Paris Appendino 75 (+5), Matilde Partele 73 (+3), Francesca Fiorellini 70 (par), Natalia Aparicio 69 (-1), Carolina Melgrati 77 (+7), Caterina Don 70 (par).

Gli incontri del primo turno di match play:: Spagna-Inghilterra; Germania-Galles; Svezia-Irlanda; Francia-Italia.

Con la formazione Enrico Trentin, Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, Alex Senoner, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, e Anna Roscio, capitana e Team Manager Squadre Nazionali maschili e femminili.

European Amateur Team Championship: Italia quarta

Sul percorso del Killarney Golf & Fishing Club (par 72), a Mahony’s Point, in Irlanda, l’Italia nel secondo giro di qualifica è salita dal sesto al quarto posto con 696 (353 343, -24) entrando nel primo girone di match play a otto squadre. In vetta con 676 (-44) l’Inghilterra davanti a Irlanda (695, -25) e Danimarca (696, -24). In quinta posizione la Francia con 703 (-17), in sesta la Germania con 706 (-14), in settima la Svezia con 708 (-12), defender che ha rimontato dalla 14ª, e in ottava con 710 (-10) la Finlandia.

Primo turno: Inghilterra-Finlandia; Italia-Francia; Danimarca-Germania; Irlanda-Svezia.

I punteggi degli azzurri: Riccardo Fantinelli 65 (-7), Biagio Andrea Gagliardi 67 (-5), Julien Paltrinieri 70 (-2), Michele Ferrero 69 (-3), Giovanni Binaghi (76, +4) e Filippo Ponzano 72 (par). Con il team Alberto Binaghi, Commissario Tecnico Squadra Nazionale maschile, Alain Vergari, vice Commissario Tecnico, il capitano Sebastiano Moro e il fisioterapista Damiano Guidi.

European Girls’ Team Championship: Italia terza

Le azzurrine sono salite dalla quinta alla terza posizione e hanno terminato la qualifica con 747 (372 375, +7) colpi precedute dalla Francia (729, -11) e dall’Inghilterra (733, -7) allo Slaley Hall Hotel, Spa & Golf Resort (par 74), di Hexham in Inghilterra. Competeranno per il titolo europeo Girls anche le altre compagini che seguono: Svezia (748, +8), Germania (751, +11), Repubblica Ceca (754, +14), Irlanda (758, +18) e Spagna (760, +20).

Quarti di finale: Francia-Spagna; Svezia-Germania; Italia-Repubblica Ceca; Inghilterra-Irlanda

Così le italiane: Ginevra Coppa 78 (+4), Guia Vittoria Acutis 71 (-3), Gemma Simeoni 75 (+1), Giulietta Bertero 79 (+5), Giorgia Scortichini 73 (-1), Noa Zocco 78 (+4). Con loro Stefano Soffietti, Vice Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, l’allenatrice Camilla Mortigliengo e il capitano Stefano Sardi.

European Boys’ Team Championship, Division 2: l’Italia vince la qualifica

L’Italia ha dominato nella qualificazione, che si è disputata su sole 18 buche, dopo la prima giornata annullata per maltempo. Sul percorso dello Zala Springs Golf Resort (par 72), a Kehidakustány in Ungheria, gli azzurri hanno realizzato 347 (-11) colpi lasciando a dodici la Spagna, seconda con 361 (+1). Al terzo posto con 369 (+9) la Slovacchia, quindi l’Islanda (370, +10), la Polonia (387, +27), la Lettonia (389, +29), la Turchia (398, +38), la Slovenia (400, +40) e l’Ungheria (406, +46). Grazie a questo successo l’Italia salterà il primo turno di match play e entrerà in gara nelle semifinali. Per tornare nella Division 1 gli azzurri dovranno conquistare la prima o la seconda posizione.

I punteggi individuali: Giovanni Bernardi 75 (+3), Simone Cavaliere 71 (-1), Bruno Frontero 70 (-2), Giampaolo Gagliardi 66 (-6), Carlo Melgrati 71 (-1), Carlo Roman 71 (-1). La compagine ha il supporto di Giorgio Grillo, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, dell’allenatore Alessandro Bandini e del capitano Giovanni Bartoli.