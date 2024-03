Casalmaggiore-Vallefoglia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Casalmaggiore-Vallefoglia, partita valevole per la dodicesima e penultima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Lorenzo Pintus, reduci dalla bella vittoria sul campo di Pinerolo, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare il loro decimo successo stagionale e confermare l’ottimo momento di forma. La squadra lombarda, dopo aver rischiato la retrocessione, è infatti salita di colpi nelle ultime uscite raggiungendo la nona posizione in classifica.

Dall’altra parte della rete c’è la formazione marchigiana, che arriva invece dalla sconfitta interna contro la capolista Conegliano e va a caccia di riscatto per guadagnare posizioni. Le ragazze di Andrea Pistola sono, infatti, settime a quota 34 punti, gli stessi di Pinerolo (sesta) e Roma (ottava). Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 16 marzo al Pala Radi di Cremona. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Trasportipesanti Casalmaggiore-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Casalmaggiore-Vallefoglia della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.