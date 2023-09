Carrarese-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Vis Pesaro, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, reduci ad un ottimo avvio di campionato con due successi in altrettante gare, hanno intenzione di confermarsi al vertice della classifica a punteggio pieno. La compagine marchigiana, dal suo canto, vuole mettere dei punti in cascina per inseguire il proprio obiettivo della salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 settembre alle ore 18:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

