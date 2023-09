Olbia-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Torres, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo le due vittorie nelle prime due partite, non hanno nessuna intenzione di fermarsi, con l’obiettivo di fare una stagione importante. La formazione ospite, dal canto suo, ha iniziato con lo stesso rullino di marcia, e vorrà ovviamente vincere per attestarsi sopra agli avversari. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA