Carrarese-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Rimini, match dello stadio Dei Marmi valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine toscana si è resa protagonista di una grande stagione e ora vuole concluderla blindando il terzo posto in classifica, che sarebbe fondamentale in chiave playoff. La formazione romagnola, dal suo canto, ha ancor qualche residua speranza di qualificarsi ai playoff e ora vuole tenare il tutto per tutto in una trasferta estremamente complicata. I padroni di casa, dopo la sconfitta incassata nello scorso turno, vogliono subito rialzare la testa per difendere l’attuale terzo posto in classifica. Gli ospiti, invece, arrivano da tre vittorie nelle ultime quattro gare e hanno intenzione di centrare anche la quarta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

