UFC, ora è ufficiale: Conor McGregor combatterà contro Chandler il 29 giugno

L’attesa è quasi finita: Conor McGregor tornerà a combattere in UFC e lo farà sabato 29 giugno contro Michael Chandler in occasione dell’evento UFC 303, in programma alla T-Mobile Arena. L’irlandese, ex campione dei pesi piuma e leggeri, non combatte dal luglio 2021, quando subì un gravissimo infortunio alla caviglia nel match contro Dustin Poirier. Da quel momento ha seguito una lunga riabilitazione e ha preso parte anche ad un film, Road House, oltre ad un documentario Netflix sulla sua carriera. Adesso è il momento di tornare a fare quel che gli riesce meglio. L’incontro con Chandler sarà valevole per la categoria dei pesi welter.