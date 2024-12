Ecco tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carpi-Torres, match dello stadio Sandro Cabassi valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa, dopo essere tornata al successo nello scorso turno contro il Legnago, vuole trovare maggiore continuità in modo tale da rientrare nel lotto delle prime dieci squadre in lotta per i playoff.

Carpi-Torres, come seguire il match

La compagine sarda, dal suo canto, sta vivendo un momento di difficoltà essendo reduce da ben tre sconfitte consecutive e ha bisogno di rialzare la testa al più presto per evitare di perdere ulteriore terreno delle prime della classifica . La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

