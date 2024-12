Il Bayern Monaco batte 3-2 l’Heidenheim e consolida il primo posto in classifica in Bundesliga, dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund. Al 18′ è Upamecano ad aprire le marcature, ma al 50′ Honsak gela l’Allianz Arena. Al 56′ Musiala riporta avanti i bavaresi, che firmano il tris con Goretzka all’84’. Nel finale, all’86’, l’Heidenheim torna in partita e accorcia le distanze con Dorsch, ma non c’è più tempo per la rimonta. Anzi c’è spazio per il poker siglato da Musiala nel recupero. Successo per 2-0 del Lipsia sul Kiel grazie ai gol di Sesko (27′) e Andre Silva su rigore (69′). Vince 2-1 il Bayer Leverkusen che batte il St. Pauli con i sigilli di Wirtz (6′) e Tah (21′), prima del gol di Guilavogoui, che rende meno pesante il punteggio ma che non cambia la sostanza. Pareggio per 2-2 tra Eintracht e Augsburg: alle reti di Ekitike (55′) e Uzun (74′), rispondono i gol di Tietz (61′) ed Essende (71′). Successo esterno del Werder Brema che espugna il campo del Bochum con il risultato di 1-0, deciso dal gol di Stage al 56′.

I risultati

Bayern Monaco-Heidenheim 4-2 (18′ Upamecano, 50′ Honsak, 56′ Musiala, 84′ Goretzka, 86′ Dorsch, 91′ Musiala)

Bochum-Werder Brema 0-1 (56′ Stage)

Eintracht-Augsburg 2-2 (55′ Ekitike, 61′ Tietz, 71′ Essende, 74′ Uzun)

Kiel-Lipsia 0-2 (27′ Sesko, 69′ rig. Andre Silva)

Leverkusen-St. Pauli 2-1 (6′ Wirtz, 21′ Tah, 84′ Guilavogui)