Mali-Costa d’Avorio oggi in tv: canale, orario e streaming quarti di finale Coppa d’Africa 2024

Alle 18:00 di oggi, sabato 3 febbraio Mali e Costa d’Avorio scenderanno in campo in occasione dei quarti di finale di Coppa d’Africa 2024. La nazionale padrona di casa affronta un Mali che nell’ultimo turno ha battuto il Burkina Faso per 2-1. Più rocambolesco il cammino degli ivoriani, reduci dal ripescaggio tra le migliori terze e dalle dimissioni del Ct Gasset prima del passaggio del turno. Agli ottavi Kessie e compagni sono infine riusciti a battere il favoritissimo Senegal ai calci di rigore. Adesso un nuovo appuntamento, nella cornice dello stadio della Pace di Bouaké. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sportitalia, oltre che in streaming sul sito e sull’app dell’emittente.