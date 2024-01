Capo Verde-Egitto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Capo Verde-Egitto sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la Coppa d’Africa 2024. Partita che conta solo per i nordafricani, che con una vittoria volano agli ottavi, ma con un pari o una sconfitta rischiano grossissimo, mentre gli isolani sono già sicuri degli ottavi e anche di essere primi in classifica nel girone Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di lunedì 22 gennaio, diretta tv su Sportitalia e diretta streaming sulla relativa app e il relativo sito.