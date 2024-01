Mozambico-Ghana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Mozambico-Ghana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la Coppa d’Africa 2024. A Ebimpé ci si può giocare tantissimo in caso di vittoria: entrambe appaiate a quota un punto, salendo a quattro, in base all’esito dell’altra partita, ci si può ritrovare secondi, o almeno terzi con le speranze in chiave ripescaggio per gli ottavi. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di lunedì 22 gennaio, diretta tv su SoloCalcio e diretta streaming sulla relativa app e il relativo sito.