Diffidati Inter-Napoli Supercoppa: i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

L’Inter sfida il Napoli in finale di Supercoppa Italiana con l’obiettivo di alzare il primo trofeo della stagione italiana. Dopo la bella vittoria sulla Lazio di Maurizio Sarri, la squadra nerazzurra cercherà il bis a Riyad, senza pensare ai prossimi impegni in campionato e alla corsa Scudetto. Testa al presente, è l’indicazione di Inzaghi, che però è da sempre molto attento al tema dei cartellini gialli e delle diffide. Come è noto le ammonizioni comminate durante le gare di Supercoppa avranno efficacia nelle successive gare di campionato. Ecco perché, ad esempio, Hakan Calhanoglu, ammonito contro il Monza, salterà il prossimo impegno contro la Fiorentina in Serie A. Al momento l’Inter ha un solo diffidato ed è Nicolò Barella. Occhio quindi al giallo.

DIFFIDATI INTER: Barella