Cantù-Cento in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Final Four Coppa Italia A2 2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Cantù-Cento, sfida valida come semifinale della Final Four di Coppa Italia A2 2023 di basket. Testa a testa attesissimo e molto interessante tra la capoclassifica del Girone Verde e la seconda nella classifica del Girone Rosso, ovvero due squadre lanciatissime tra quelle che si giocheranno la promozione nella Serie A1 2023/2024. Ma ora, l’attenzione e la concentrazione vanno necessariamente a questi 40 minuti, per provare a guadagnarsi l’accesso alla partita decisiva per l’assegnazione del prestigioso trofeo. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di sabato 11 marzo sul parquet della E-Work Arena di Busto Arsizio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Cantù-Cento di Coppa Italia di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su MS Channel HD, disponibile nel bouquet Tivusat, oppure su satellite al canale 814 di Sky, oltre che in streaming tramite abbonamento (con la formula “half season”) A LNP Pass, ovvero la piattaforma ufficiale della lega, al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.