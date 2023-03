Diffidati Bologna-Lazio, biancocelesti a rischio squalifica in vista del derby con la Roma

I diffidati di Bologna-Lazio tra le fila dei biancocelesti e a rischio squalifica in vista del derby contro la Roma sono due, si tratta di Matias Vecino e Danilo Cataldi, che in caso di ammonizione andrebbero a saltare il successivo impegno contro i giallorossi, sfida sentitissima dall’ambiente e stracittadina caldissima. Entrambi sanno che non possono farsi ammonire al Dall’Ara e Sarri spera che questo non accada.