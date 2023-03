Bologna-Lazio, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Bologna-Lazio, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto alle ore 20.45 di sabato 11 marzo allo stadio Dall’Ara dove i biancocelesti di Maurizio Sarri cercano un’altra vittoria, ma dovranno stare attenti ai felsinei sempre pericolosissimi e ancora pienamente in lotta per l’Europa. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Bologna-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.