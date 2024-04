Calendario Preolimpico doppio misto tennistavolo 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario del Torneo Preolimpico 2024 di doppio misto di tennistavolo, in programma tra giovedì 11 e venerdì 12 aprile a Havirov, in Repubblica Ceca. Grande attesa per la tappa verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che assegnerà 4 pass. In ciascuna delle due giornate, infatti, verranno sorteggiati due tabelloni e la coppia vincitrice di ciascun tabellone conquisterà una carta olimpica. Al via per l’Italia John Oyebode e Gaia Monfardini, che vogliono inserirsi nella lotta per tenere vivo il sogno.

STREAMING E TV – L’intero evento sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming su Olympics.com. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani delle partite del torneo preolimpico di doppio misto 2024 di tennistavolo.

Calendario preolimpico doppio misto tennistavolo 2024

GIOVEDI’ 11 APRILE

10.00 Sedicesimi di finale – Tabellone 1

10.45 Sedicesimi di finale – Tabellone 1

11.30 Sedicesimi di finale – Tabellone 2

12.15 Sedicesimi di finale – Tabellone 2

13.00 Quarti di finale – Tabellone 1

13.45 Quarti di finale – Tabellone 2

16.00 Semifinali e finali – Tabellone 1 e 2

VENERDI’ 12 APRILE

10.00 Sedicesimi di finale – Tabellone 3

10.45 Sedicesimi di finale – Tabellone 3

11.30 Sedicesimi di finale – Tabellone 4

12.15 Sedicesimi di finale – Tabellone 4

13.00 Quarti di finale – Tabellone 3

13.45 Quarti di finale – Tabellone 4

16.00 Semifinali e finali – Tabellone 3 e 4