Basket, Serie A 2023/2024: vincono Bologna e Milano, Brindisi aritmeticamente retrocessa

Penultima giornata di regular season di Serie A con tutte e otto le partite in contemporanea. La lotta salvezza resta aperta con le vittorie di Treviso e Pesaro. Niente da fare per Brindisi che, nonostante la vittoria su Venezia, è aritmeticamente retrocessa in A2. Napoli sempre più vicina all’esclusione dai playoff. Milano batte Brescia e si giocherà la testa della classifica all’ultimo turno con Bologna.

Treviso passa a Varese 100-95 e si avvicina sempre di più alla salvezza. La squadra di Vitucci non va mai in svantaggio e contiene i tentativi di rimonta dei padroni di casa, guidati da un Mannion in formato preolimpico (27 punti+7 assist). Olisevicius si carica sulle spalle Treviso con 23 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Harrison e Bowman con 18 punti a testa. Ora le due squadre si trovano a pari punti in 13ª e 14ª posizione, con una vittoria di vantaggio su Pesaro e Brindisi.

Pesaro che ha piegato Cremona in casa 91-86. 24 punti per Tambone e super Cinciarini con 14 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Decisivi i 15 punti in uscita dalla panchina di Wright-Foreman. I 21 punti di Eboua non bastano agli ospiti, che possono consolarsi con la salvezza ottenuta nella stagione del salto di categoria. Nell’ultima giornata, Pesaro dovrà passare a Venezia e sperare in risultati favorevoli dalle partite di Treviso e Varese.

Vince anche Brindisi, che sorprende Venezia davanti ai suoi tifosi 84-80. 22 per Sneed e 17 per Bayehe. 14 in uscita dalla panchina per Morris. Reyer già abbondantemente in zona playoff e trascinata dai 23 punti di un ottimo Spissu. Vittoria amara per l’Happy Casa, che retrocede in Serie A2

La Virtus Bologna batte Tortona in trasferta 84-77 e si conferma in testa alla classifica. Quattro giocatori in doppia cifra per le V Nere. Shengelia è il migliore con 13 punti. Stesso bottino per Zizic (11), Hackett (11) e Cordinier (11). 6 punti in 19 minuti sul parquet per Belinelli. Sponda Tortona, bene l’ex Weems con 13 punti in uscita dalla panchina. La squadra di De Raffaele occupa l’ultimo posto buono per disputare i playoff e ha una vittoria di vantaggio su Napoli. Nella prossima giornata sarà sfida con Treviso, che avrà bisogno o di una vittoria o di una sconfitta con piccolo scarto per salvarsi.

Successo interno per l’Olimpia Milano, che non sbaglia nel big match contro Brescia. Finisce 83-77 per la squadra di Messina, che resta agganciata alla Virtus a una giornata dal termine. Bene Napier, 19 punti e 8 assist, e Shields, 16 punti con 6 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra anche Melli con 13 punti e 8 rimbalzi. Alla Germani non servono i 20 punti di Bilan e i 13 di Massinburg.

Napoli crolla in casa di Reggio Emilia 88-74 e vede sempre più da lontano i playoff. Per la squadra di Priftis, bene Faye con 21 punti e 10 rimbalzi e Atkins, che chiude con 16 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Non bastano ai campani i 23 punti con 12 rimbalzi di Sokolowski. Nell’ultima giornata, Napoli dovrà vincere contro Scafati e sperare in una sconfitta con alto scarto di Tortona per agguantare l’ottavo posto.

Nella sfida tra squadra già qualificate ai playoff, Pistoia domina in casa di Trento 105-80. 21 punti e 10 assist per Moore e 19 punti con 6 rimbalzi per Willis. In doppia cifra anche Varnado (15) e Ogbeide (14). Bene Biligha (19 punti) e Alviti (14 punti) per i padroni di casa.