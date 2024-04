Ciclismo, Giro della Romagna 2024: data, orari, diretta tv e streaming

Domenica 21 aprile va in scena l’edizione 2024 del Giro della Romagna, che torna in calendario per la prima volta dal lontano 2011. Si tratta di una delle classiche italiane più antiche, che quest’anno vedrà svolgersi la sua 87° edizione. I corridori dovranno percorrere 196 chilometri da Lugo a Castrocaro Terme, con un finale in circuito che riguarderà gli ultimi 67 chilometri. La salita del Bagnolo sarà il punto chiave della corsa, vista la sua posizione strategica all’interno del circuito conclusivo. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via da Lugo alle 10:50 per il trasferimento, con il chilometro zero previsto alle ore 11:00 quando avrà inizio la corsa vera e propria. I corridori sono attesi sul traguardo di Castrocaro Terme in un orario compreso tra le 15:25 e le 15:55, in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. Al momento non ci sono conferme in merito alla diretta tv e streaming del Giro di Romagna 2024, con Sportface.it che vi terrà aggiornati in caso di cambiamenti delle programmazioni oltre a raccontarvi la corsa con classifiche, cronaca e molto altro ancora.