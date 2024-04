Calendario Finali Scudetto Serie A1 ginnastica artistica 2024: programma, orari e tv

Sta per terminare l’attesa per le Finali Scudetto del Campionato Italiano di Serie A 2024 di ginnastica artistica, in programma tra il 25 e il 26 maggio a Firenze: ecco il calendario e le informazioni per seguire l’evento. Archiviate le tre tappe di regular season, le sei squadre rimaste in gara sono pronte a sfidarsi nella Final Six del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good”, che assegnerà l’ambito trofeo. Dopo gli appuntamenti andati in scena tra febbraio ed aprile a Montichiari, Ancona e Ravenna, la gara entra quindi nel vivo con la fase decisiva che assegnerà il titolo di Campione d’Italia ad una società maschile e ad una femminile.

STREAMING E TV – Le gare delle Finali della Serie A1 di ginnastica artistica 2024, sia semifinali che finalissima, ed i Play Off di Serie A2 saranno visibili in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione.

CALENDARIO FINALI SCUDETTO GINNASTICA ARTISTICA 2024

SABATO 25 MAGGIO

Programma in via di definizione

DOMENICA 26 MAGGIO

Orario da definire Play Off Serie A2 – Diretta Sportface.TV

Orario da definire Semifinali Serie A1 – Diretta Sportface.TV

Orario da definire Final Six Serie A1 – Diretta Sportface.TV