Calendario Europei nuoto Belgrado 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo degli Europei di Belgrado 2024 di nuoto in vasca, nuoto in acque libere, nuoto artistico e tuffi, in programma tra lunedì 10 giugno a domenica 23 giugno: ecco tutte le informazioni per seguire l’evento. Grande attesa per la rassegna continentale nella città serba, tappa importante nel percorso di avvicinamento vero i Giochi Olimpici di Parigi 2024. I migliori atleti d’Europa sono pronti a sfidarsi per il titolo in una manifestazione che si preannuncia, come sempre, molto spettacolare. Scopriamo dunque, di seguito, il programma dettagliato con date e orari degli Europei 2024 di nuoto e le informazioni per seguire le gare (in grassetto le gare che assegnano le medaglie).

CALENDARIO EUROPEI NUOTO BELGRADO 2024

LUNEDÌ 10 GIUGNO

10.30 Nuoto artistico – Preliminari solo libero

16.30 Nuoto artistico – Finale team tecnico

MARTEDÌ 11 GIUGNO

10.30 Nuoto artistico – Preliminari duo libero

16.30 Nuoto artistico – Finale solo tecnico femminile

16.30 Nuoto artistico – Finale solo tecnico maschile

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO

9.00 Nuoto di fondo – 10 km femminile

10.30 Nuoto artistico – Preliminari team libero

12.00 Nuoto di fondo – 10 km maschile

16.30 Nuoto artistico – Finale duo libero femminile

16.30 Nuoto artistico – Finale duo libero misto

GIOVEDÌ 13 GIUGNO

9.00 Nuoto di fondo – 5 km maschile

10.30 Nuoto artistico – Finale solo libero femminile

10.30 Nuoto artistico – Finale solo libero maschile

12.00 Nuoto di fondo – 5 km femminile

16.30 Nuoto artistico – Finale Acrobatic Routine

VENERDÌ 14 GIUGNO

9.00 Nuoto di fondo – 25 km maschile e femminile

10.30 Nuoto artistico – Finale duo tecnico femminile

10.30 Nuoto artistico – Finale duo tecnico misto

16.30 Nuoto artistico – Finale team libero

SABATO 15 GIUGNO

9.00 Nuoto di fondo – Staffetta mista 4×1500m

LUNEDÌ 17 GIUGNO

9.30 Nuoto – Sessione mattutina

50m Farfalla maschili – Batterie

100m Stile Libero femminili – Batterie

400m Misti maschili – Batterie

200m Dorso femminili – Batterie

100m Rana maschili – Batterie

Staffetta 4x200m Stile Libero femminile – Batterie

Staffetta 4x200m Stile Libero maschile – Batterie

800m Stile Libero femminili – Batterie

15.30 Tuffi – Team Event

18.30 Nuoto – sessione pomeridiana

50m Farfalla maschili – Semifinali

100m Stile Libero femminili – Semifinali

400m Misti maschili – Finale

200m Rana femminili – Semifinali

100m Rana maschili – Semifinali

Staffetta 4x200m Stile Libero femminile – Finale

Staffetta 4x200m Stile Libero maschile – Finale

MARTEDÌ 18 GIUGNO

9.30 Nuoto – Sessione mattutina

50m Farfalla femminili – Batterie

100m Stile Libero maschili – Batterie

100m Rana femminili – Batterie

200m Dorso maschili – Batterie

Staffetta 4x100m Misti mista – Batterie

800m Stile Libero maschili – Batterie

10.00 Tuffi – Preliminari trampolino 1m femminile

15.30 Tuffi – Finale sincro mixed piattaforma 10m e Finale trampolino 1m femminile

18.30 Nuoto – Sessione pomeridiana

200m Dorso femminili – Finale

50m Farfalla maschili – Finale

100m Stile Libero femminili – Finale

100m Rana maschili – Finale

100m Rana femminili – Semifinali

100m Stile Libero maschili – Semifinali

50m Farfalla femminili – Semifinali

200m Dorso maschili – Semifinali

800m Stile Libero femminili – Finale

Staffetta 4x100m Misti mista – Finale

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

9.30 Nuoto – Sessione mattutina

200m Stile Libero femminili – Batterie

100m Farfalla maschili – Batterie

50m Dorso femminili – Batterie

200m Rana maschili – Batterie

400m Misti femminili – Batterie

Staffetta 4x100m Stile Libero femminile – Batterie

10.00 Tuffi – Preliminari piattaforma 10m femminile

15.30 Tuffi – Finale sincro misto trampolino 3m e Finale piattaforma 10m femminile

18.30 Nuoto – Sessione pomeridiana

200m Stile Libero femminili – Semifinali

200m Dorso maschili – Finale

50m Farfalla femminili – Finale

100m Stile Libero maschili – Finale

100m Rana femminili – Finale

100m Farfalla maschili – Semifinali

50m Dorso femminili – Semifinali

200m Rana maschili – Semifinali

400m Misti femminili – Finale

800m Stile Libero maschili – Finale

Staffetta 4x100m Stile Libero femminile – Finale

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

9.30 Nuoto – Sessione mattutina

200m Stile Libero maschili – Batterie

100m Farfalla femminili – Batterie

50m Dorso maschili – Batterie

200m Rana femminili – Batterie

Staffetta 4x100m Stile Libero maschile – Batterie

1500m Stile Libero femminili – Batterie

10.00 Tuffi – Preliminari trampolino 1m maschile

15.30 Tuffi – Finale sincro femminile trampolino 3m e Finale trampolino 1m maschile

18.30 Nuoto – Sessione pomeridiana

100m Farfalla maschili – Finale

50m Dorso femminili – Finale

200m Stile Libero maschili – Semifinali

100m Farfalla femminili – Semifinali

50m Dorso maschili – Semifinali

200m Rana femminili – Semifinali

200m Rana maschili – Finale

200m Stile Libero femminili – Finale

Staffetta 4x100m Stile Libero maschile – Finale

VENERDÌ 21 GIUGNO

9.30 Nuoto – Sessione mattutina

50m Stile Libero femminili – Batterie

50m Rana maschili – Batterie

100m Dorso femminili – Batterie

200m Farfalla maschili – Batterie

200m Misti femminili – Batterie

Staffetta 4x100m Stile Libero mista – Batterie

1500m Stile Libero maschili – Batterie

10.00 Tuffi – Preliminari trampolino 3m femminile

15.30 Tuffi – Finale sincro piattaforma 10m 10m maschile e Finale trampolino 3m femminile

18.30 Nuoto – Sessione pomeridiana

100m Farfalla femminili – Finale

200m Stile libero maschili – Finale

200m Rana femminili – Finale

100m Rana femminili – Semifinali

50m Rana maschili – Semifinali

50m Stile Libero femminili – Semifinali

200m Farfalla maschili – Semifinali

200m Misti femminili – Semifinali

50m Dorso maschili – Finale

1500m Stile Libero femminili – Finale

Staffetta 4x100m Stile Libero mista – Finale

SABATO 22 GIUGNO

9.30 Nuoto – Sessione mattutina

50m Stile Libero maschili – Batterie

200m Farfalla femminili – Batterie

100m Dorso maschili – Batterie

50m Rana femminili – Batterie

200m Misti maschili – Batterie

Staffetta 4x200m Stile Libero mista – Batterie

10.00 Tuffi – Preliminari trampolino 3m maschile

15.30 Tuffi – Finale sincro piattaforma 10m femminile e Finale trampolino 3m maschile

18.30 Nuoto – sessione pomeridiana

200m Farfalla maschili – Finale

50m Stile Libero femminili – Finale

50m Rana maschili – Finale

200m Misti femminili – Finale

50m Stile Libero maschili – Semifinali

50m Rana femminili – Semifinali

1500m Stile Libero maschili – Finale

200m Farfalla femminili – Semifinali

200m Misti maschili – Semifinali

100m Dorso femminili maschili – Finale

100m Dorso maschili – Semifinali

Staffetta 4x200m Stile Libero mista – Finale

DOMENICA 23 GIUGNO

9.30 Nuoto – Sessione mattutina

400m Stile Libero femminili – Batterie

400m Stile Libero maschili – Batterie

Staffetta 4x100m Misti femminile – Batterie

Staffetta 4x100m Misti maschile – Batterie

10.00 Tuffi – Preliminari piattaforma 10m maschile

15.30 Tuffi – Finale sincro trampolino 3m e Finale piattaforma 10m maschile

18.30 Nuoto – Sessione pomeridiana

50m Stile Libero maschili – Finale

50m Rana femminili – Finale

100m Dorso maschili – Finale

200m Farfalla femminili – Finale

200m Misti maschili – Finale

400m Stile Libero femminili – Finale

400m Stile Libero maschili – Finale

Staffetta 4x100m Misti femminile- Finale

Staffetta 4x100m Misti maschile – Finale