Calendario Europei Budapest 2024 ginnastica ritmica: programma, orari e diretta tv

Tutto pronto per gli Europei 2024 di ginnastica ritmica, in programma tra giovedì 23 e domenica 26 maggio alla Papp Laszlo Sportarena di Budapest: ecco, di seguito, il calendario e le informazioni per seguire l’evento. Grande attesa per la 40esima edizione della rassegna continentale, tappa decisiva anche in ottica qualificazione per Parigi. Infatti, oltre ai titoli ci sono in palio anche le ultime due carte per i Giochi Olimpici, uno per l’individuale e uno per la squadra. L’Italia scende in pedana con le individualiste Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Tara Dragas e la squadra composta da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo.

STREAMING E TV – Le gare senior della rassegna continentale sono visibili integralmente in diretta streaming gratuita su RaiPlay, con alcune finestre in diretta tv su Rai Sport + HD con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Isabella Zunino Reggio. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma orario dettagliato e le informazioni per seguire le gare senior degli Europei 2024 di ginnastica ritmica.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024

GIOVEDÌ 23 MAGGIO – Diretta RaiPlay 11.15-13.15, Rai Sport 14.00-15.25

9.00-11.00 Qualifiche individualo – Gruppo A, cerchio e palla

11.15-13.15 Qualifiche individuali – Gruppo B, cerchio e palla (con le azzurre)

14.15-16.15 Qualifiche individuali – Gruppo C, cerchio e palla

16.30-18.30 Qualifiche individuali – Gruppo D, cerchio e palla

VENERDÌ 24 MAGGIO – Diretta RaiPlay 17.00-19.00, Rai Sport 19.00-20.00

10.00-12.00 Qualifiche individuali – Gruppo C, clavette e nastro

12.15-14.15 Qualifiche individuali – Gruppo D, clavette e nastro

15.15-17.15 Qualifiche individuali – Gruppo A, clavette e nastro

18.00-20.00 Qualifiche individuali – Gruppo B, clavette e nastro (con le azzurre)

SABATO 25 MAGGIO – Diretta RaiPlay 14.20-17.20 e 17.45-22.15

11.10-13.40 Finale All-Around individuale – Gruppo B

14.50-17.40 Finale All-Around individuale – Gruppo A

17.40: Cerimonia di premiazione Finale All-Around individuale

18.10-19.50 Squadre – Prima rotazione

20.00-21.40 Squadre – Seconda rotazione

21.40 Cerimonia di premiazione Finale All-Around squadre

21.55 Cerimonia di premiazione Team Ranking Senior

DOMENICA 26 MAGGIO – Diretta Rai Sport 10.10-12.45 e 13.45-15.40

10.10-12.20 Finali di specialità individuali

12.25 Cerimonia di premiazione Finali di specialità individuali

13.45-15.15 Finali di specialità squadre

15.25 Cerimonia di premiazione Finali di specialità squadre