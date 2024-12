Lisa Vittozzi è costretta a saltare anche la seconda tappa di Coppa del Mondo di biathlon in programma a Hochfilzen dal 13 al 15 dicembre. La detentrice della sfera di cristallo, già assente nella tappa inaugurale di Kontiolahti, non sarà al via neanche in Austria dopo aver deciso di comune accordo con lo staff tecnico di continuare nelle prossime settimane la preparazione individuale in seguito all’infortunio alla schiena che ne ha compromesso l’inizio di stagione. Vittozzi salterà anche l’appuntamento successivo di Annecy-Le Grand Bornand, con l’obiettivo di presentarsi sul circuito al massimo della condizione fisica per la tappa di Oberhof, prevista dal 9 al 12 gennaio. Per Hochfilzen, invece, il direttore tecnico Klaus Hoellrigl schiererà Dorothea Wierer, Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi, Beatrice Trabucchi fra le donne e Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Elia Zeni e Lukas Hofer fra gli uomini.