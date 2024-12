Thiago Motta spera di recuperare Andrea Cambiaso per la partita di Champions League tra Juventus e Manchester City. Il laterale si è infortunato in occasione dell’ultima gara di Serie A contro il Bologna, tuttavia potrebbe farcela per l’impegno di mercoledì allo Stadium. Alla vigilia del match ha infatti svolto parte della rifinitura insieme ai compagni alla Continassa e proverà quantomeno a essere convocato. Recuperati invece Weston McKennie e Douglas Luiz, i quali si sono allenati regolarmente in gruppo.