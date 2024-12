La Coppa del mondo 2024/25 di sci alpino propone appuntamenti in continenti diversi per uomini e donne. Per quanto riguarda gli uomini, la località francese di Val d’Isère è pronta ad accogliere gli specialisti delle discipline tecniche con il gigante di sabato 14 e lo slalom di domenica 15 dicembre. Nel gigante ci saranno Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti e Simon Talacci, mentre tra i pali stretti saranno al via gli stessi Vinatzer e Della Vite, insieme a Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Sulla Face de Bellevarde l’ultimo podio italiano fra le porte larghe è datato 11 dicembre 2010 con il terzo posto di Max Blardone; più recente quello in slalom, che risale al 15 dicembre 2019, quando Stefano Gross fu terzo. Le vittorie nella storia sono quattro, con Gustavo Thoeni in gigante nel 1969 e 1975 e Piero Gros sempre in gigante nel 1972 e 1974.

Coppa del Mondo femminile di scena a Beaver Creek

Dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, negli Stati Uniti a Beaver Creek va in scena invece la velocità femminile con una discesa sabato 14 e un supergigante domenica 15 dicembre. Sulla Birds of Prey ci sarà il ritorno ufficiale in pista di Sofia Goggia ed Elena Curtoni, ma oltre alle due lombarde saranno presenti anche Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Sara Thaler e Vicky Bernardi. Le donne hanno gareggiato sulla Birds of Prey una sola volta nella storia, nel 2013, in un gigante vinto dalla svedese Jessica Lindell-Vikarby davanti a una 18enne Mikaela Shiffrin e Tina Weirather, mentre Brignone chiuse al settimo posto.

Il rientro di Sofia Goggia

Sofia Goggia farà dunque il suo ritorno alle gare a quasi 11 mesi di distanza dall’ultima volta. La bergamasca si era infortunata in allenamento lo scorso 5 febbraio alla tibia e al malleolo della gamba destra, infortunio che la aveva chiaramente costretta a terminare in anticipo la sua stagione, che l’ha vista comunque terza nella classifica finale di discesa libera. Ora grazie ad un duro recupero fisico e mentale, è pronta a tornare in pista a Beaver Creek, per le prime gare veloci stagionali.