Calendario Europei pattinaggio velocità Heerenveen 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario degli Europei di pattinaggio di velocità 2024 su singole distanze, in programma a Heerenveen (Paesi Bassi) dal 5 al 7 gennaio: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. L’Italia si presenta al via con 4 donne e 8 uomini: Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato, Veronica Luciani, Serena Pergher, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti ed Alessio Trentini. La squadra azzurra del dt Maurizio Marchetto vuole dare il massimo per confermare gli ottimi risultati di questo avvio stagionale e portare in alto il Tricolore.

STREAMING E TV – Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Raiplay e per gli abbonati su Discovery +. In alternativa, Sportface.it seguirà la rassegna continentale con cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo degli Europei di pattinaggio di velocità 2024.

Calendario Europei pattinaggio velocità Heerenveen 2024

VENERDI’ 5 GENNAIO

19.35 Team Sprint femminile

19.51 Team Pursuit maschile

20.26 3000m femminili

21.30 1000m maschili

SABATO 6 GENNAIO

14.30 Team Sprint maschile

14.46 500m femminili

15.29 5000m maschili

17.03 1500m femminili

DOMENICA 7 GENNAIO

14.15 Team Pursuit femminile

14.37 1500m maschili

15.31 1000m femminili

16.19 500m maschili

17.06 Mass Start femminile

17.29 Mass Start maschile