Cagliari-Spal in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Cagliari-Spal, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I rossoblù, reduci dal pareggio a reti bianche con il Cittadella, vogliono tornare al successo per restare in scia alle dirette rivali per la zona playoff. La compagine ospite, invece, dopo l’1-1 con l’Ascoli, spera di portare a casa i tre punti su un campo molto difficile. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 27 gennaio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

