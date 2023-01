Lecce-Salernitana oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Salernitana, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il match del Via del Mare mette in palio punti salvezza importanti per due squadre vicine in classifiche ma che stanno vivendo situazioni diametralmente opposte. I salentini hanno infatti ottenuti 5 punti dopo il Mondiale, peraltro battendo la Lazio e pareggiando contro il Milan, mentre i campani stanno faticando notevolmente al punto che il patron Iervolino aveva esonerato il tecnico Nicola prima di richiamarlo. All’andata vinse 2-1 il Lecce, favorito anche stasera. La sfida è in programma oggi, venerdì 27 gennaio alle 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn (canale 214 di Sky previa attivazione).