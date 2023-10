Audace Cerignola-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Audace Cerignola-Benevento, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Trasferta ostica per il Benevento che dovrà vedersela contro l’Audace Cerignola, squadra in salute che viene da cinque risultati utili consecutivi. Se le streghe vorranno buttarsi a caccia della vetta, la trasferta di oggi sarà una tappa fondamentale. Match in programma domenica 8 ottobre, alle 20.45, visibile su SKY SPORT CANALE 252 e NOW TV.