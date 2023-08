Cagliari-Palermo tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cagliari-Palermo, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. I ragazzi di Claudio Ranieri, dopo aver ottenuto la promozione in Serie A a playoff, sono pronto a fare il loro esordio ufficiale nella nuova stagione. La squadra rosanero rappresenta un duro scoglio da superare e lo spettacolo sembra essere quasi certo. La partita andrà in scena alle ore 21:15 di sabato 12 agosto e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà una diretta testuale, il tabellino e diversi approfondimenti.