Regolamento Bari-Parma: cosa succede in caso di pareggio al 90′ in Coppa Italia 2023/2024?

Tutto pronto per il match tra Bari e Parma, in programma alle 18:00 di sabato 12 agosto. Le due squadre cercano la qualificazione per il prossimo turno di Coppa Italia 2023/2024 in quella che è la sesta sfida dei trentaduesimi di finale del torneo nazionale. Un derby di Serie B, tra due squadre che lo scorso anno hanno solo accarezzato il sogno promozione. Ma cosa accade in caso di pareggio nei tempi regolamentari? Il regolamento della competizione prevede la disputa di due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. In caso di parità anche dopo i 120′, il verdetto si trascinerà fino ai calci di rigore.