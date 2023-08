Empoli-Cittadella tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Empoli-Cittadella, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. I toscani allenati da Paolo Zanetti, dopo la serie di amichevoli disputate in questo ultimo mese, sono pronti per iniziare a fare sul serio ad una settimana dall’inizio del campionato. La compagine granata, dal suo canto, proverà a sorprendere tutti. La partita andrà in scena alle ore 17:45 di sabato 12 agosto e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su 20, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà una diretta testuale, il tabellino e diversi approfondimenti.