Burkina Faso-Mauritania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Burkina Faso-Mauritania, match valevole la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Il Burkina Faso parte con i favori del pronostico e spera di stupire tutti come fatto nelle ultime edizioni della rassegna continentale. La Mauritania, dal suo canto, cercherà di portare a casa dei punti già in questa sua prima uscita nella competizione. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 15 alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

