Bublik-Fils oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Anversa 2023

Alexander Bublik affronterà Arthur Fils nella finale dell’ATP 250 di Anversa 2023, torneo in programma dal 16 al 22 ottobre. Un atto conclusivo che promette spettacolo tra il sempre emozionante Bublik e uno dei giovani talenti più interessanti del panorama tennistico attuale. Il transalpino arriva a questa finale senza aver perso alcun set nel corso della settimana, battendo Lajal, Varillas e soprattutto Tsitsipas in semifinale. Bublik l’unico parziale del suo torneo l’ha perso nei quarti contro un altro giovane francese di buone speranze, ovvero Mpetshi Perricard. Il kazako è alla sua seconda finale stagione dopo aver vinto ad Halle contro Rublev, così come Fils che ha trionfato sul rosso di Lione.

Bublik e Fils scenderanno in campo oggi, domenica 22 ottobre, alle ore 16:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo belga garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.