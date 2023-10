Korpatsch-Ruse oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Cluj-Napoca 2023

Tamara Korpatsch sfiderà Elena Gabriela Ruse nella finale del Wta 250 di Cluj-Napoca 2023, torneo in programma sul cemento della città romena. Match molto importante per entrambe, che a inizio settimana erano rispettivamente numero 104 e 188 del ranking e ora si contendono un prestigioso titolo Korpatsch è reduce dalla bella vittoria in semifinali ai danni della connazionale Lys e sogna il primo titolo in carriera. Ruse ha invece battuto la quarta testa di serie, la spagnola Masarova, e spera di regalare una grande soddisfazione a sé stessa e al pubblico di casa. La romena ha vinto entrambi i precedenti (2-0).

Korpatsch e Ruse scenderanno in campo oggi, domenica 22 ottobre, alle ore 16:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Korpatsch e Ruse garantendo ai propri lettori una news al termine del confronto.