Milan, Sacchi e Capello alla Gazzetta: “Thiago Motta è l’uomo giusto”

Il Milan pensa già al dopo Pioli. E la Gazzetta dello Sport in edicola interroga due grandi ex del passato, Arrigo Sacchi e Fabio Capello, sull’identikit giusto per raccogliere l’eredità dell’allenatore campione d’Italia 2021-22. Entrambi concordano sul nome: Thiago Motta, artefice del miracolo Bologna, quarto in classifica e sempre più vicino ad un posto in Champions League. “È un ex centrocampista. Fate l’elenco dei migliori allenatori al mondo, nel gruppo troverete Guardiola, Conte, Xabi Alonso, Ancelotti, Arteta, Allegri, Xavi. Hanno qualcosa in comune, no?”, le parole di Capello che aggiunge: “Con lui c’è un giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Motta costruisce dal basso, come si dice adesso, ma non in modo esagerato. Pensa a un calcio che porta al risultato, ma nel modo giusto”. Anche Sacchi vede nel ruolo in campo dell’ex Inter un punto chiave: “È stato un ottimo centrocampista, testa alta e idee chiare. E poi ha fatto esperienze importanti in grandi club. Guardate che allenare a Bologna non è mica uno scherzo. Se fai male non ti contestano, ma ti ridono dietro, che è anche peggio“, le parole alla Gazzetta.