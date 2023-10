Bronzetti-Errani oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Monastir 2023

Lucia Bronzetti affronterà Sara Errani al secondo turno del Wta di Monastir 2023, torneo in programma dal 16 al 22 ottobre. Un bel derby che garantisce un’azzurra ai quarti di finale. Lucia è in un ottimo periodo di forma, sta vincendo molte partite e con questo torneo punta a riavvicinarsi nuovamente alle prime 50 del ranking mondiale. Una settimana importante anche per Sarita, che invece è vicina alle prime 100 e cerca i puni che le consentirebbero di poter entrare nel main draw dei prossimi Australian Open in programma a gennaio. Ovviamente i favori del pronostico sono per Bronzetti, ma mai sottovalutare l’ex finalista del Roland Garros.

Bronzetti ed Errani scenderanno in campo oggi, mercoledì 18 ottobre, alle ore 11:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo tunisino garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.