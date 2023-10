Italia-Ucraina, corsa al secondo posto per Euro 2024: le combinazioni a due giornate dalla fine

L’Italia prova ad avvicinarsi a Euro 2024, ma adesso ci sarà da sudarsela. Gli azzurri perdono a Wembley contro l’Inghilterra, che si qualifica, e vengono anche scavalcati dall’Ucraina, che batte Malta in rimonta. Così facendo, adesso la classifica recita Inghilterra a 16, Ucraina a 13, poi l’Italia a 10, ma con una partita in meno rispetto agli ucraini, la Macedonia a 7 e poi Malta ferma a zero. Ci serviranno dunque quattro punti per la certezza di giocare gli Europei e c’è da attendere novembre, quando gli azzurri ospiteranno la Macedonia del Nord per poi trasferirsi a Leverkusen per incontrare l’Ucraina in campo neutro giorno 20. Scopriamo allora la situazione aggiornata del nostro girone con la classifica, le prossime partite e le combinazioni.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’ITALIA

Inghilterra 16

Ucraina 13*

Italia 10

Macedonia 7

Malta 0*

*una partita in più

IL CALENDARIO DELLE PROSSIME PARTITE

Venerdì 17 novembre – Italia-Macedonia

Lunedì 20 novembre – Ucraina-Italia

LE COMBINAZIONI

L’Ucraina ha vinto contro Malta per 1-3 e per questo si è portata adesso a quota 13 punti. Cambia poco per gli azzurri, che hanno sempre il destino nelle proprie mani, dal momento che la Nazionale di Spalletti deve ancora giocare due partite, mentre gli ucraini soltanto una, proprio quella contro di noi. Per questo motivo, bisognerà ottenere almeno 14 punti (uno con la Macedonia e tre con l’Ucraina, o ancor meglio tre con la Macedonia e poi due risultati su tre con l’Ucraina) per essere certi di passare il girone e volare in Germania, dove si terrà proprio la sfida decisiva, quella contro gli ucraini contro i quali basterà non perdere. In caso di arrivo a pari punti a quota 14 con l’Ucraina, infatti, l’Italia avrà lo scontro diretto favorevole, avendo vinto l’andata a Milano. Vincendo con la Macedonia estrometteremmo definitivamente la selezione balcanica e poi a fare la differenza sarà il doppio confronto con gli ucraini, consci di aver già vinto all’andata. In caso di pareggio con la Macedonia del Nord, invece, saremo costretti poi a battere l’Ucraina.

ITALIA A EURO 2024 SE: