Brighton-Arsenal oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Brighton-Arsenal, sfida valida per la 18esima giornata della Premier League 2022/2023. Interessantissimo faccia a faccia tra De Zerbi e Arteta, con il tecnico italiano che è stato uno dei pochi a riuscire a battere i Gunners nella loro strepitosa prima parte di stagione, in Carabao Cup. Ora però si tratta di campionato, dove i Seagulls cercano punti in ottica qualificazione ad una coppa europea, mentre gli ospiti vogliono proseguire nel loro invidiabile ruolino di marcia, nell’ultima partita dell’anno. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:30 di sabato 31 dicembre, con la partita che sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV.