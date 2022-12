Discorso fine anno Mattarella stasera in tv: canale e diretta streaming

Le indicazioni per seguire il discorso di fine anno di Sergio Mattarella stasera in tv, sabato 31 dicembre 2022. A poche ore dall’inizio ufficiale del nuovo anno, torna l’appuntamento consueto con le parole del Presidente della Repubblica. Sarà l’ottava volta che Mattarella si rivolgerà agli italiani in questo tradizionale appuntamento, in questo caso al termine di un anno denso di avvenimenti. Si tratta, inoltre, di una prospettiva che nemmeno il Presidente si immaginava, dato che lo scorso anno fece un chiaro riferimento al termine del suo mandato, salvo poi accettare di proseguire a causa delle vicissitudini politiche che non hanno portato ad un accordo su un nome nuovo per ricoprire la carica di Capo di Stato.

Appuntamento quindi alle ore 20:30 di sabato 31 dicembre, con il discorso di fine anno di Mattarella che saranno visibili in diretta tv a reti unificate dalla tv generalista, tranne per un canale. Le parole del Presidente della Repubblica, infatti, nello specifico si potranno ascoltare sui canali Rai, e poi su Rete 4 e Canale 5, ma non su Italia 1, che invece proseguirà nella sua programmazione consueta. Un’altra opzione sono i canali all news come Sky Tg24, Rai News 24 e TgCom 24. Canali che si possono, come di consueto, raggiungere in streaming anche tramite le rispettive app e siti.