Brescia-Tortona oggi in tv: programma, orario e diretta Supercoppa 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brescia-Tortona, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket. Tutto pronto per la prima sfida ufficiale della nuova stagione, che vede di fronte due squadre che punteranno a fare un’annata importante. Gli uomini di coach Magro, in particolare, vorranno riscattare il nono posto del passato campionato, e in tal senso una buona prestazione in questa coppa sarebbe già un ottimo inizio. I piemontesi di coach Ramondino, attesi dal debutto europeo, visto che in questa stagione si misureranno in Champions League, sono alla ricerca del primo trofeo da quando sono arrivati a misurarsi in quella che è la massima espressione della pallacanestro italiana. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 23 settembre sul parquet PalaLeonessa A2A di Brescia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brescia-Tortona, valida per la Supercoppa 2023 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

BASKET, CALENDARIO SUPERCOPPA 2023

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, oppure su Eurosport 2, disponibile anche su Dazn, Sky e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.