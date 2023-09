LIVE – Brescia-Tortona, Supercoppa 2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Brescia-Tortona, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket. Tutto pronto per la prima sfida ufficiale della nuova stagione, che vede di fronte due squadre che punteranno a fare un’annata importante. Gli uomini di coach Magro, in particolare, vorranno riscattare il nono posto del passato campionato, e in tal senso una buona prestazione in questa coppa sarebbe già un ottimo inizio. I piemontesi di coach Ramondino, attesi dal debutto europeo, sono alla ricerca del primo trofeo da quando sono arrivati a misurarsi in quella che è la massima espressione della pallacanestro italiana. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 23 settembre sul parquet PalaLeonessa A2A di Brescia, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

BASKET, CALENDARIO SUPERCOPPA 2023

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

BRESCIA-TORTONA

__________________________________________________