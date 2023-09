Basket, Supercoppa 2023: calendario, programma, orari e tv

Il calendario con il programma, gli orari e come vedere in tv le partite della Supercoppa 2023 di basket. Manca pochissimo al via della nuova stagione della grande pallacanestro italiana, un momento sempre elettrizzante per tutti gli appassionati, speranzosi che per la propria squadra del cuore sia solo l’inizio di una stagione fatta di soddisfazioni e successi. La stagione si apre al PalaLeonessa A2A di Brescia, dove tra le giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre si assegnerà il primo trofeo della Serie A1.

Quattro le squadre impegnate: in campo l’Olimpia Milano, che si presenta con la terza stella dopo aver vinto il trentesimo scudetto della propria storia; la Virtus Bologna, uscita sconfitta dalla finale scudetto dello scorso finale di stagione, ma detentrice delle ultime supercoppe; Tortona, attesa da una stagione che la vedrà debuttare per la prima volta in una coppa europea, nello specifico la Champions League; e i padroni di casa del Brescia, che sperano di vivere un campionato decisamente migliore dello scorso, dove hanno mancato l’accesso ai playoff.

Ecco, quindi, il calendario della Supercoppa 2023 di basket, con, tra parentesi, il dettaglio delle emittenti che trasmetteranno gli incontri.

Calendario Supercoppa 2023 basket

SEMIFINALI

Sabato 23 settembre

Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna (DAZN, Eurosport 2)

Ore 20:45 – Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona (DAZN, Eurosport 2)

FINALE

Domenica 24 settembre

Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano/Virtus Segafredo Bologna – Germani Brescia/Bertram Derthona Tortona (DAZN, NOVE, DMAX, Eurosport 1)