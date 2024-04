Brescia-Tortona oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brescia-Tortona, sfida valida come 26^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Interessante anticipo del sabato, che vede coinvolte la prima della classifica e l’ottava, entrambe in un buon momento di forma. Gli uomini di coach Magro, infatti, conservano la testa del tabellone in solitaria, dopo aver vinto di misura in trasferta sul campo di Varese, rimediando alla sconfitta rimediata nel turno precedente nello scontro diretto contro la Virtus Bologna. Di contro, la squadra di coach De Raffaele è reduce da due vittorie consecutive, e vedono a soli due punti la quinta posizione, in una situazione di centro classifica che vede sei squadre racchiuse in appena quattro punti. I piemontesi, però, hanno vinto una sola volta nelle ultime sette trasferte. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 6 aprile sul parquet del Palaleonessa A2A. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brescia-Tortona, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.