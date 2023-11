Brescia-Cremonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brescia-Cremonese, match dello stadio Rigamonti valevole per la tredicesimma giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. In seguito alla sconfitta infrasettimanale contro il Palermo, i lombardi hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per evitare di sprofondare in classifica. La squadra di Giovanni Stroppa, dal suo canto, ha intenzione di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 novembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

