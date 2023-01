Brescia-Como in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brescia-Como, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Le Rondinelle, reduci dalla sconfitta tra le mura amiche contro il Frosinone capolista, vanno alla ricerca di un successo che consentirebbe loro di restare in scia alla zona playoff. Il club lombardo, invece, dopo il pareggio con il Pisa spera di tornare al successo per allontanarsi delle ultime posizioni della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 28 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

