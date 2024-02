Melbourne City-Imolese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Melbourne City-Imolese sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sull’eventuale canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel gruppo B nel girone 4 tutto pronto per uno scontro diretto per gli ottavi: chi vince è certo di parteciparvi, chi perde rischia l’eliminazione in un raggruppamento con tutte le squadre a quota 3 punti dopo due giornate. Chi la spunterà a San Miniato al Campo sportivo “Pagni”? Appuntamento alle ore 15 di sabato 17 febbraio, diretta tv o streaming non disponibile.